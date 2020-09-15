Про це йдеться в повідомленні агентства.
Дивися повний текст Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара на три роки.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 17:57
Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара на три...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара на три роки.
Додано: Нед 20 вер, 2020 17:57
При запланированном повышении минималки и дальнейшей деиндустриализации страны это очень оптимистичный прогноз.
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