RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Агентство S&P дало прогноз курсу
гривні до долара на три...

Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара на три...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:57

Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара на три...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні агентства.

Дивися повний текст Агентство S&P дало прогноз курсу гривні до долара на три роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90330
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:57

При запланированном повышении минималки и дальнейшей деиндустриализации страны это очень оптимистичный прогноз.
ygn
 
Повідомлень: 2128
З нами з: 19.02.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці не вірять, що курс долара може серйозно змінитися
R2 » Чет 17 вер, 2020 12:00
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 12:00
ruslan42212
Подальша девальвація гривні: аналітик назвав умови
R2 » Сер 16 вер, 2020 08:07
2 178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 17:50
Мда
Голова Ради НБУ пояснив зростання курсу долара 1, 2
R2 » Вів 15 вер, 2020 14:22
13 973
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 вер, 2020 10:24
Ragnar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18630)
20.09.2020 18:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.