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Як розірвати договір із
забудовником та повернути кошти

Як розірвати договір із забудовником та повернути кошти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:33

Як розірвати договір із забудовником та повернути кошти

Пропонуємо до обговорення:
Розірвання договору із забудовником без судового розгляду можливо за обопільної згоди сторін.

Дивися повний текст Як розірвати договір із забудовником та повернути кошти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:33

Ключевое слово - "должен". Может, застройщик и чего-то должен, но деньжат у него давно уже нет. И будете годами исполнительные службы оббивать, а в итоге получите бумагу о "невозможности взыскать в связи с отсутствием средств на счетах застройщика "... А ваши кровные уже давно в новый Урус или БМВ для владельца бывшего застройщика превратился
siriys
 
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