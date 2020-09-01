Розірвання договору із забудовником без судового розгляду можливо за обопільної згоди сторін.
Дивися повний текст Як розірвати договір із забудовником та повернути кошти.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 19:33
Як розірвати договір із забудовником та повернути кошти
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Дивися повний текст Як розірвати договір із забудовником та повернути кошти.
Додано: Нед 20 вер, 2020 19:33
Ключевое слово - "должен". Может, застройщик и чего-то должен, но деньжат у него давно уже нет. И будете годами исполнительные службы оббивать, а в итоге получите бумагу о "невозможности взыскать в связи с отсутствием средств на счетах застройщика "... А ваши кровные уже давно в новый Урус или БМВ для владельца бывшего застройщика превратился
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