Більшість киян (42%) вважають високу вартість комунальних послуг найбільш актуальною проблемою для столиці.
Дивися повний текст Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою проблемою столиці - опитування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:21
Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою проблемою столиці - опитування.
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:21
так может быть надо перестать голосовать за тех, чьи действия привели к такому росту стоимости тарифов?...
|