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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:21

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість киян (42%) вважають високу вартість комунальних послуг найбільш актуальною проблемою для столиці.

Дивися повний текст Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою проблемою столиці - опитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:21

так может быть надо перестать голосовать за тех, чьи действия привели к такому росту стоимости тарифов?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:46

Что значит дорогая? Что значит дешовая?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:11

  Moimir написав:Что значит дорогая? Что значит дешовая?

Дорогая -- это "хоть что-то нужно платить". Как антоним для "дешовая" -- нашару.
Вторым пунктом (с небольшим отрывом) в таких опросах обычно идут налоги.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:19

Тракторист
А чьи действия к нему привели? Обамы? Питуна? Или саудовских шейхов? Так мы врде их и не выбираем...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:52

Очень странная расстановка приоритетов...
Такое чувство, что я живу в каком-то другом Киеве :(

З.ы. Если блъ в СТОЛИЦЕ жители считают главной проблемой "высокую" стоимость коммунальных услуг - никогда в этой стране не будет нормальной жизни...
panzershreck1921
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