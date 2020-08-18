Більшість киян (42%) вважають високу вартість комунальних послуг найбільш актуальною проблемою для столиці.
Дивися повний текст Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою проблемою столиці - опитування.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 20:21
Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Дивися повний текст Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою проблемою столиці - опитування.
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:21
так может быть надо перестать голосовать за тех, чьи действия привели к такому росту стоимости тарифов?...
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:11
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:19
Тракторист
А чьи действия к нему привели? Обамы? Питуна? Или саудовских шейхов? Так мы врде их и не выбираем...
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:52
Очень странная расстановка приоритетов...
Такое чувство, что я живу в каком-то другом Киеве :(
З.ы. Если блъ в СТОЛИЦЕ жители считают главной проблемой "высокую" стоимость коммунальных услуг - никогда в этой стране не будет нормальной жизни...
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