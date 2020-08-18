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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:05

  alt402 написав:А де в Києві ДОРОГА комуналка? В мене на очах кілька квартир, ДУЖЕ різних - 1к "хрущовка", 2к новобудова, 3к панелька. Ну жодного разу, навіть узимку, не було більше $100. А влітку, без опалення, навіть за 1000грн вилізти складно.
Це реально ДОРОГО? Точно?

Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.
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