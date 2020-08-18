Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:05
Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.
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