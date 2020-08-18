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Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 20:05
alt402 написав:
А де в Києві ДОРОГА комуналка? В мене на очах кілька квартир, ДУЖЕ різних - 1к "хрущовка", 2к новобудова, 3к панелька. Ну жодного разу, навіть узимку, не було більше $100. А влітку, без опалення, навіть за 1000грн вилізти складно.
Це реально ДОРОГО? Точно?
Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.
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ruvex
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Додано: Вів 22 вер, 2020 10:00
ruvex написав: alt402 написав:
А де в Києві ДОРОГА комуналка? В мене на очах кілька квартир, ДУЖЕ різних - 1к "хрущовка", 2к новобудова, 3к панелька. Ну жодного разу, навіть узимку, не було більше $100. А влітку, без опалення, навіть за 1000грн вилізти складно.
Це реально ДОРОГО? Точно?
Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.
ruvex написав: alt402 написав:
А де в Києві ДОРОГА комуналка? В мене на очах кілька квартир, ДУЖЕ різних - 1к "хрущовка", 2к новобудова, 3к панелька. Ну жодного разу, навіть узимку, не було більше $100. А влітку, без опалення, навіть за 1000грн вилізти складно.
Це реально ДОРОГО? Точно?
Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве
. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.
Я два раза два раза не повторяю не повторяю?..
А почему не могут? -- жаба давит? -- или они умудрились остаться Последним в доме Маклаудом без счетчика -- и весь "небаланс" на них вешают?
А при чем тут регионы -- если мы о киевлянах говорим? И в Киеве родителям за чуть большую площать где-то в два раза меньше счета приходили зимой. Дом -- обычный "хрущ", с теплосчетчиком, правда.
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_hunter
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Додано: Вів 22 вер, 2020 10:59
_hunter написав: ruvex написав:
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.[/b]
Я два раза два раза не повторяю не повторяю?..
А почему не могут? -- жаба давит? -- или они умудрились остаться Последним в доме Маклаудом без счетчика -- и весь "небаланс" на них вешают?
А при чем тут регионы -- если мы о киевлянах говорим? И в Киеве родителям за чуть большую площать где-то в два раза меньше счета приходили зимой. Дом -- обычный "хрущ", с теплосчетчиком, правда.
Не врите.
Я живу в примерно такой же кирпичной трешке 1982г на Подвысоцкого и за отопление плачу каждый месяц столько же.
А есть счётчик в доме или его украло само Киевтеплокоммунэнерго вторично
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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