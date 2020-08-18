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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:05

  alt402 написав:А де в Києві ДОРОГА комуналка? В мене на очах кілька квартир, ДУЖЕ різних - 1к "хрущовка", 2к новобудова, 3к панелька. Ну жодного разу, навіть узимку, не було більше $100. А влітку, без опалення, навіть за 1000грн вилізти складно.
Це реально ДОРОГО? Точно?

Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:00

  ruvex написав:
  alt402 написав:А де в Києві ДОРОГА комуналка? В мене на очах кілька квартир, ДУЖЕ різних - 1к "хрущовка", 2к новобудова, 3к панелька. Ну жодного разу, навіть узимку, не було більше $100. А влітку, без опалення, навіть за 1000грн вилізти складно.
Це реально ДОРОГО? Точно?

Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.


  ruvex написав:
  alt402 написав:А де в Києві ДОРОГА комуналка? В мене на очах кілька квартир, ДУЖЕ різних - 1к "хрущовка", 2к новобудова, 3к панелька. Ну жодного разу, навіть узимку, не було більше $100. А влітку, без опалення, навіть за 1000грн вилізти складно.
Це реально ДОРОГО? Точно?

Не знаю, что там в Киеве платят или не платят. Знакомые пенсионеры знаю, что даже за воду не могут платить в Киеве. Но не о них речь.
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.

Я два раза два раза не повторяю не повторяю?..

А почему не могут? -- жаба давит? -- или они умудрились остаться Последним в доме Маклаудом без счетчика -- и весь "небаланс" на них вешают?

А при чем тут регионы -- если мы о киевлянах говорим? И в Киеве родителям за чуть большую площать где-то в два раза меньше счета приходили зимой. Дом -- обычный "хрущ", с теплосчетчиком, правда.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 10:59

  _hunter написав:
  ruvex написав:А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.[/b]

Я два раза два раза не повторяю не повторяю?..

А почему не могут? -- жаба давит? -- или они умудрились остаться Последним в доме Маклаудом без счетчика -- и весь "небаланс" на них вешают?

А при чем тут регионы -- если мы о киевлянах говорим? И в Киеве родителям за чуть большую площать где-то в два раза меньше счета приходили зимой. Дом -- обычный "хрущ", с теплосчетчиком, правда.

Не врите.
Я живу в примерно такой же кирпичной трешке 1982г на Подвысоцкого и за отопление плачу каждый месяц столько же.
А есть счётчик в доме или его украло само Киевтеплокоммунэнерго вторично
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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