Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Додано: Нед 27 вер, 2020 20:23

_hunter написав: А почему не могут? -- жаба давит? А почему не могут? -- жаба давит?

за прошедший сезон (2019/2020) насчитывали практически по 3К гривен в месяц.дом оборудован счётчиком. и замечу это даже больше чем по нормам (60*38,5=2310)и это этой зимой. когда газ стал гораздо дешевле.причём когда на улице становилось чуть холоднее эти гады не давали дополнительного тепла.а топили гдето до 10 апреля, когда уже везде были форточки открыты.И за что платить? - за украинский газ по такой цене? Как говорил один очень уважаемый человек он должен быть не дороже 50 баксов за 1000 кубов.а сколько он сейчас?И кстати согласно конституции недра (т.е и газ) принадлежат народу Украины, а нас вынуждают за него платить. Вопрос кому идут эти деньги?