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Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 27 вер, 2020 15:33
shapo написав:
Не врите.
Я живу в примерно такой же кирпичной трешке 1982г на Подвысоцкого и за отопление плачу каждый месяц столько же.
А есть счётчик в доме или его украло само Киевтеплокоммунэнерго вторично
Вот первых, в Киеве в домах где отсутствует счетчик считают по среднему потреблению аналогичных домов со счетчиком. Даже если не так, то по тарифу 38,55 грн за квадрат за квартиру 80 кв.м. за год набегает 18500 + 12000 грн другие платежи - имеем искомые 100 баксов в месяц в среднем. Итого "работающие на неплохой работе" зарабатывают меньше 9000 грязными каждый. Это точно неплохая работа в Киеве?
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Giroi
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:20
ruvex написав:
А по регионам зимой только ЦО за 68м 2900-3200 очень просто.
Да, только за отопление больше 100 баксов в месяц. Причем топить начинают на пару месяцев раньше, чем нужно и также прекращают - на пару месяцев позже, когда на улице 20 градусов тепла, а эти гниды топят и насчитывают квитанции. Причем когда мороз, отопление наоборот прикручивают
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Амвросий
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:23
_hunter написав:
А почему не могут? -- жаба давит?
за прошедший сезон (2019/2020) насчитывали практически по 3К гривен в месяц.
дом оборудован счётчиком. и замечу это даже больше чем по нормам (60*38,5=2310)
и это этой зимой. когда газ стал гораздо дешевле.
причём когда на улице становилось чуть холоднее эти гады не давали дополнительного тепла.
а топили гдето до 10 апреля, когда уже везде были форточки открыты.
И за что платить? - за украинский газ по такой цене? Как говорил один очень уважаемый человек он должен быть не дороже 50 баксов за 1000 кубов.
а сколько он сейчас?
И кстати согласно конституции недра (т.е и газ) принадлежат народу Украины, а нас вынуждают за него платить. Вопрос кому идут эти деньги?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Нед 27 вер, 2020 23:36
Амвросий написав:
Причем топить начинают на пару месяцев раньше, чем нужно и также прекращают - на пару месяцев позже
а напу месяцев раньше и позже это когда? в каком это регионе украины отопительный сезон больше 6 месяцев в году?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:22
uaprofi написав: _hunter написав:
А почему не могут? -- жаба давит?
за прошедший сезон (2019/2020) насчитывали практически по 3К гривен в месяц.
дом оборудован счётчиком
. и замечу это даже больше чем по нормам (60*38,5=2310)
и это этой зимой. когда газ стал гораздо дешевле.причём когда на улице становилось чуть холоднее эти гады не давали дополнительного тепла.
а топили гдето до 10 апреля, когда уже везде были форточки открыты.
И за что платить? - за украинский газ по такой цене? Как говорил один очень уважаемый человек он должен быть не дороже 50 баксов за 1000 кубов.
а сколько он сейчас?
И кстати согласно конституции недра (т.е и газ) принадлежат народу Украины, а нас вынуждают за него платить. Вопрос кому идут эти деньги?
Значит нужно утеплять дом.
Так это домовой погодный регулятор должен делать -- причем тут какие-то "они"?
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_hunter
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:34
_hunter написав: uaprofi написав: _hunter написав:
А почему не могут? -- жаба давит?
за прошедший сезон (2019/2020) насчитывали практически по 3К гривен в месяц.
дом оборудован счётчиком
. и замечу это даже больше чем по нормам (60*38,5=2310)
и это этой зимой. когда газ стал гораздо дешевле.причём когда на улице становилось чуть холоднее эти гады не давали дополнительного тепла.
а топили гдето до 10 апреля, когда уже везде были форточки открыты.
И за что платить? - за украинский газ по такой цене? Как говорил один очень уважаемый человек он должен быть не дороже 50 баксов за 1000 кубов.
а сколько он сейчас?
И кстати согласно конституции недра (т.е и газ) принадлежат народу Украины, а нас вынуждают за него платить. Вопрос кому идут эти деньги?
Значит нужно утеплять дом.
?
Опять двадцать пять.
А если завтра тарифы на тепло ещё в пять раз необоснованно поднимут, то ваш аргумент будет - значит нужно ставить буржуйку?
А если завтра цену на воду необоснованно задерут в 10 раз, то ваш аргумент будет - значит нужно копать колодец?
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Пон 28 вер, 2020 10:37
Shram написав: _hunter написав: uaprofi написав:
за прошедший сезон (2019/2020) насчитывали практически по 3К гривен в месяц.
дом оборудован счётчиком
. и замечу это даже больше чем по нормам (60*38,5=2310)
и это этой зимой. когда газ стал гораздо дешевле.причём когда на улице становилось чуть холоднее эти гады не давали дополнительного тепла.
а топили гдето до 10 апреля, когда уже везде были форточки открыты.
И за что платить? - за украинский газ по такой цене? Как говорил один очень уважаемый человек он должен быть не дороже 50 баксов за 1000 кубов.
а сколько он сейчас?
И кстати согласно конституции недра (т.е и газ) принадлежат народу Украины, а нас вынуждают за него платить. Вопрос кому идут эти деньги?
Значит нужно утеплять дом.
?
Опять двадцать пять.
А если завтра тарифы на тепло ещё в пять раз необоснованно поднимут, то ваш аргумент будет - значит нужно ставить буржуйку?
А если завтра цену на воду необоснованно задерут в 10 раз, то ваш аргумент будет - значит нужно копать колодец?
Что значит "необоснованно"? -- частная компания (чисто теоретически) может ставить любую цену на свои услуги.
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_hunter
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Додано: Чет 01 жов, 2020 05:16
Giroi написав: shapo написав:
Не врите.
Я живу в примерно такой же кирпичной трешке 1982г на Подвысоцкого и за отопление плачу каждый месяц столько же.
А есть счётчик в доме или его украло само Киевтеплокоммунэнерго вторично
Вот первых, в Киеве в домах где отсутствует счетчик считают по среднему потреблению аналогичных домов со счетчиком. Даже если не так, то по тарифу 38,55 грн за квадрат за квартиру 80 кв.м. за год набегает 18500 + 12000 грн другие платежи - имеем искомые 100 баксов в месяц в среднем. Итого "работающие на неплохой работе" зарабатывают меньше 9000 грязными каждый. Это точно неплохая работа в Киеве?
Что-то я не понял вашей "мысли".
Какое отношение оплата за тепло в зимние месяцы имеет к какой-то неплохой зарплате по Киеву?
Я уже писал и повторюсь - в отопительный сезон оплата тепла в кирпичной 9-тиэтажке площадью 70кв.м. в Киеве в месяц составляла 2.5-3 тыс.грн.
Установлен общедомовой счетчик или украден самой обслуживающей конторой - вначале Ахметовской, теперь Кличковской не имеет значения и не влияет на счета.
Из-за теплой прошлогодней зимы счета ради приличия приходили поменьше - 2-2.5 тыс.
Что такое среднее потребление аналогичных домов в нормальной,но не в этой стране рассказывают в антимонопольных комитетах или в судах.
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Додано: Чет 01 жов, 2020 05:19
_hunter написав: Shram написав:
Опять двадцать пять.
А если завтра тарифы на тепло ещё в пять раз необоснованно поднимут, то ваш аргумент будет - значит нужно ставить буржуйку?
А если завтра цену на воду необоснованно задерут в 10 раз, то ваш аргумент будет - значит нужно копать колодец?
Что значит "необоснованно"? -- частная компания (чисто теоретически) может ставить любую цену на свои услуги.
Чисто теоретически лицензии на деятельность любая компания,особенно монополист, получает у государства.
В Украине это свора нанятых тех же поставшиками чиновников, на этом форуме нанятые тролли hunter и ко
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