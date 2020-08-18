Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Shram написав:Опять двадцать пять. А если завтра тарифы на тепло ещё в пять раз необоснованно поднимут, то ваш аргумент будет - значит нужно ставить буржуйку? А если завтра цену на воду необоснованно задерут в 10 раз, то ваш аргумент будет - значит нужно копать колодец?
Что значит "необоснованно"? -- частная компания (чисто теоретически) может ставить любую цену на свои услуги.
Чисто теоретически лицензии на деятельность любая компания,особенно монополист, получает у государства.
Получают. И что? -- те же ОпСоС-ы тоже лицензии у государства получают -- что, им теперь цены выше УкрТелекома ставить запрещено?