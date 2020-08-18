Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Shram написав:Опять двадцать пять. А если завтра тарифы на тепло ещё в пять раз необоснованно поднимут, то ваш аргумент будет - значит нужно ставить буржуйку? А если завтра цену на воду необоснованно задерут в 10 раз, то ваш аргумент будет - значит нужно копать колодец?
Что значит "необоснованно"? -- частная компания (чисто теоретически) может ставить любую цену на свои услуги.
Чисто теоретически лицензии на деятельность любая компания,особенно монополист, получает у государства.
Получают. И что? -- те же ОпСоС-ы тоже лицензии у государства получают -- что, им теперь цены выше УкрТелекома ставить запрещено?
shapo написав:Чисто теоретически лицензии на деятельность любая компания,особенно монополист, получает у государства.
Получают. И что? -- те же ОпСоС-ы тоже лицензии у государства получают -- что, им теперь цены выше УкрТелекома ставить запрещено?
Вы бы уже расшифровывали ваши опусы.т.к. с такими аббревиатурами незнаком. Если речь идет о мобильных операторах,то у них конкуренция. Я пишу о монополистах на рынке коммунальных услуг
Гуглится за секунду. При этом дубликаты отсутствуют.
И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого. Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.
_hunter написав: И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого. Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.
А так же на дровяные печки и буржуйки. Скоро планируется переход на свечки и лучины.
_hunter написав: И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого. Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.
А так же на дровяные печки и буржуйки. Скоро планируется переход на свечки и лучины.
ну, если цель -- вообще ни копейки "проклятым буржуям-монополистам" не платить -- вполне вариант. Но дизель-герератор как-то по-современнее будет...
_hunter написав: И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого. Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.
А так же на дровяные печки и буржуйки. Скоро планируется переход на свечки и лучины.
где-то идёт эволюция, а где-то деградация...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...