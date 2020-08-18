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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:43

  shapo написав:
  _hunter написав:
  Shram написав:Опять двадцать пять.
А если завтра тарифы на тепло ещё в пять раз необоснованно поднимут, то ваш аргумент будет - значит нужно ставить буржуйку?
А если завтра цену на воду необоснованно задерут в 10 раз, то ваш аргумент будет - значит нужно копать колодец?

Что значит "необоснованно"? -- частная компания (чисто теоретически) может ставить любую цену на свои услуги.


Чисто теоретически лицензии на деятельность любая компания,особенно монополист, получает у государства.

Получают. И что? -- те же ОпСоС-ы тоже лицензии у государства получают -- что, им теперь цены выше УкрТелекома ставить запрещено?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:26

  _hunter написав:
  shapo написав:Чисто теоретически лицензии на деятельность любая компания,особенно монополист, получает у государства.

Получают. И что? -- те же ОпСоС-ы тоже лицензии у государства получают -- что, им теперь цены выше УкрТелекома ставить запрещено?


Вы бы уже расшифровывали ваши опусы.т.к. с такими аббревиатурами незнаком.
Если речь идет о мобильных операторах,то у них конкуренция. Я пишу о монополистах на рынке коммунальных услуг
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:38

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:Чисто теоретически лицензии на деятельность любая компания,особенно монополист, получает у государства.

Получают. И что? -- те же ОпСоС-ы тоже лицензии у государства получают -- что, им теперь цены выше УкрТелекома ставить запрещено?


Вы бы уже расшифровывали ваши опусы.т.к. с такими аббревиатурами незнаком.
Если речь идет о мобильных операторах,то у них конкуренция. Я пишу о монополистах на рынке коммунальных услуг

Гуглится за секунду. При этом дубликаты отсутствуют.

И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого.
Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 11:57

  _hunter написав:
И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого.
Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.


А так же на дровяные печки и буржуйки.
Скоро планируется переход на свечки и лучины.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:10

  Shram написав:
  _hunter написав:
И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого.
Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.


А так же на дровяные печки и буржуйки.
Скоро планируется переход на свечки и лучины.

ну, если цель -- вообще ни копейки "проклятым буржуям-монополистам" не платить -- вполне вариант. Но дизель-герератор как-то по-современнее будет...
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 12:13

  Shram написав:
  _hunter написав:
И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого.
Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.


А так же на дровяные печки и буржуйки.
Скоро планируется переход на свечки и лучины.

где-то идёт эволюция, а где-то деградация... ;)
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:45

  _hunter написав:
  shapo написав:
Вы бы уже расшифровывали ваши опусы.т.к. с такими аббревиатурами незнаком.
Если речь идет о мобильных операторах,то у них конкуренция. Я пишу о монополистах на рынке коммунальных услуг

Гуглится за секунду. При этом дубликаты отсутствуют.

И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого.
Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.


Серьезно?
И с кем конкурировало Киевэнерго которое рыжий ворюга взяв у города за копейки довел до банкротства, а потом передал другому ворюге боксеру Кличко и его Киевтеплоэнерго?
Про крышные котельные от другого монополиста Киевгаз сейчас поете.
И в Киеве появились другие поставщики на виртуальных биржах от виртуальных производителей?
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:47

  _hunter написав:
  Shram написав:А так же на дровяные печки и буржуйки.
Скоро планируется переход на свечки и лучины.

ну, если цель -- вообще ни копейки "проклятым буржуям-монополистам" не платить -- вполне вариант. Но дизель-герератор как-то по-современнее будет...


Цель - заменить эту продажную воровскую власть в стране и ее "защитничков" на этом форуме таких, как _hunter
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 16:21

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
Вы бы уже расшифровывали ваши опусы.т.к. с такими аббревиатурами незнаком.
Если речь идет о мобильных операторах,то у них конкуренция. Я пишу о монополистах на рынке коммунальных услуг

Гуглится за секунду. При этом дубликаты отсутствуют.

И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого.
Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.


Серьезно?
И с кем конкурировало Киевэнерго которое рыжий ворюга взяв у города за копейки довел до банкротства, а потом передал другому ворюге боксеру Кличко и его Киевтеплоэнерго?
Про крышные котельные от другого монополиста Киевгаз сейчас поете.
И в Киеве появились другие поставщики на виртуальных биржах от виртуальных производителей?

Я буквально в этом же предложении написал -- с кем конкурировало.

Монополист Киевэнерго конкурировало с другим монополистом... -- что-то мне в этом предложении странным кажется, а что -- понять не могу...
Может быть то, что не бывает в природе конкурирующих монополистов?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 17:02

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Гуглится за секунду. При этом дубликаты отсутствуют.

И что? -- или в лицензии вот так прямо и написанно: "если вдруг получатель сией бамаги монополистом станет -- сжечь его!"? -- так сорян, нет такого.
Это если забыть о том, что "тарифы на тепло" -- давно уже не монополисты: все, кого реально "припекло" перешли на крышные/подвальные котельные.


Серьезно?
И с кем конкурировало Киевэнерго которое рыжий ворюга взяв у города за копейки довел до банкротства, а потом передал другому ворюге боксеру Кличко и его Киевтеплоэнерго?
Про крышные котельные от другого монополиста Киевгаз сейчас поете.
И в Киеве появились другие поставщики на виртуальных биржах от виртуальных производителей?

Я буквально в этом же предложении написал -- с кем конкурировало.

С кем, с крышными и подвальными котельнями в новых домах получающих газ от монополиста Киевгаз?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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