Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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shapo написав:Серьезно? И с кем конкурировало Киевэнерго которое рыжий ворюга взяв у города за копейки довел до банкротства, а потом передал другому ворюге боксеру Кличко и его Киевтеплоэнерго? Про крышные котельные от другого монополиста Киевгаз сейчас поете. И в Киеве появились другие поставщики на виртуальных биржах от виртуальных производителей?
Я буквально в этом же предложении написал -- с кем конкурировало.
С кем, с крышными и подвальными котельнями в новых домах получающих газ от монополиста Киевгаз?
Именно: с крышными и подвальными котельнями в любых домах, не желающих платить Киевэнерго. Именно по этой причине Киевэнерго -- не монополистъ.
shapo написав:С кем, с крышными и подвальными котельнями в новых домах получающих газ от монополиста Киевгаз?
Именно: с крышными и подвальными котельнями в любых домах, не желающих платить Киевэнерго. Именно по этой причине Киевэнерго -- не монополистъ.
А Киевгаз о котором пишу второй раз у которого берут газ для этих котелен кто, не монополист? От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО
А их можно не газом "топить", а электричеством (подключени, правда, дороговатое -- но то такэ). Можно на мазут перейти (с небольшими заморочками с выводящей трубой). Короче -- было бы желание.
Кстати вот:
Так, в Киевской области 60% новостроек будут оборудованы индивидуальным отоплением, 30% — автономным, и только 10% — подключается к центральному. А в столице 55% новостроек будут отапливаться централизованно, у 28% — автономно, и только в 16% запланировано установить индивидуальное отопление.
shapo написав:А Киевгаз о котором пишу второй раз у которого берут газ для этих котелен кто, не монополист? От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО
А их можно не газом "топить", а электричеством (подключени, правда, дороговатое -- но то такэ). Можно на мазут перейти (с небольшими заморочками с выводящей трубой). Короче -- было бы желание.
А еще на уголь ,дрова или сосновые шишки из леса. С электричеством в некоторых районах Киева,например,на Подоле,давно полный п..ец, так что вам ТУ никто никогда не выдаст. Да и поставщик электроэнергии тоже монополист ДТЕК рыжего жулика.
_hunter написав:>>> От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО Повторюсь: если монополиста можно сменить -- он, как бы, не совсем монополист. Если точнее -- совсем не.
А кем он после нескольких прокладок после этого стал,вернее, его за цена за его услугу?
shapo написав:А Киевгаз о котором пишу второй раз у которого берут газ для этих котелен кто, не монополист? От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО
А их можно не газом "топить", а электричеством (подключени, правда, дороговатое -- но то такэ). Можно на мазут перейти (с небольшими заморочками с выводящей трубой). Короче -- было бы желание.
А еще на уголь ,дрова или сосновые шишки из леса. С электричеством в некоторых районах Киева,например,на Подоле,давно полный п..ец, так что вам ТУ никто никогда не выдаст. Да и поставщик электроэнергии тоже монополист ДТЕК рыжего жулика.
_hunter написав:>>> От смены одного монополиста на другого для потребителя не меняется НИЧЕГО Повторюсь: если монополиста можно сменить -- он, как бы, не совсем монополист. Если точнее -- совсем не.
А кем он после нескольких прокладок после этого стал,вернее, его за цена за его услугу?
В который раз повторюсь: если монополиста можно поменять -- он не монополистъ.
Не совсем вопрос понял: цена тут каким боком вообще? -- Майбах/Ферари/Ламборгини -- они что, тоже монополисты? -- если "обычному кыяныну" их продукция не сильно по карману?.. Или это "старая песня о главном" -- вся "комуналка" должна быть бесплатной -- "патамушта из местных ресурсов добывается"?..
shapo написав:В который раз повторюсь: если монополиста можно поменять -- он не монополистъ.
Не совсем вопрос понял: цена тут каким боком вообще? -- Майбах/Ферари/Ламборгини -- они что, тоже монополисты? -- если "обычному кыяныну" их продукция не сильно по карману?.. Или это "старая песня о главном" -- вся "комуналка" должна быть бесплатной -- "патамушта из местных ресурсов добывается"?..
Все тарифы естественных монополий в нормальных странах регулируются правительством которое избирается для поддержания нормального функционирования государства и его населения в зависимости от доходов последнего. Помимо того что природные богатства принадлежат по Конституции каждому жителю Украины, а не нанятым менеджерам с заоблачными зарплатами отправляющими собранные с нищего населения деньги маме в США специфика Украины состоит в том, что созданное трудом предыдущих поколений элементарным мошенничеством, причём якобы законным, оказалось в руках небольшой группы людей неспособных ни на что кроме использования этой собственности. У власти эти люди ставят своих марионеток которые обеспечивают им наиболее благоприятные условия ограбления населения и в прессе и на таких форумах держат таких как вы оправдывающих существующую систему и вещающих бред о феррари или самых низких тарифах в Европе при этом скромно умалчивающих о африканских зарплатах и пенсиях в Украине. Ваши предложения о какой-то альтернативе для отопления многоэтажных или частных домов как и поставке газа и электричества мне просто смешны т. к. работая строителем в службе заказчика я получал ТУ на инженерию и вводил дома в эксплуатацию и знаю изнутри всю кухню, как она устроена и кто и как на ней Зарабатывает. Все эти альтернативы не более чем бег белки в колесе которая всегда придёт к одному и тому же - монополии диктующей свои правила и цены. Поэтому здесь были правильные предложения переходить на дрова, а воду начинать таскать из колодцев. Вот только и тут когда окажется таких много уверен что это вечно голодное государство мародеров которому не хватит на очередную яхту или покупку футболиста обложит налогом на использование воды и загрязнение воздуха