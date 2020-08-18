Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Shram написав: Смотрите, есть Киевводоканал - монополист. По вашей логике, сказав: - вы можете выкопать колодец или пользоваться родниками, привозя оттуда воду на машине - после чего Киевводоканал перестает быть монополистом. Это же даже звучит глупо.
А про Киевводоканал я ничего не говорил -- он таки монополист в Киеве. Но если уж считать и его цены "кровососущими" -- а у них "добавленная стоимость" околонулевая: https://biz.liga.net/all/all/novosti/v- ... rojat-voda -- тогда да, остается только один вариант: переезжать в собственный дом и копать колодец и септик.
Так и поставщик тепла в Киеве монополист. Все ваши "индивидуальные альтернативы" по факту лишь являются вариантом "копать колодец".
А вот с ЦО ситуация в корне иная: и куча домов в Киеве или с индивидуальным отоплением или с собственными котельными тому подтверждение. Это, собственно, и есть главное признак -- "копать колодец" или "реальная альтернатива": колодец даже на один хрущ плохо масштабируется. Отключение от ЦО -- вполне доступно и кварталу/району.