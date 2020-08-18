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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 10:20

  Shram написав:
  _hunter написав:
  Shram написав:
Смотрите, есть Киевводоканал - монополист.
По вашей логике, сказав: - вы можете выкопать колодец или пользоваться родниками, привозя оттуда воду на машине - после чего Киевводоканал перестает быть монополистом.
Это же даже звучит глупо.

А про Киевводоканал я ничего не говорил -- он таки монополист в Киеве. Но если уж считать и его цены "кровососущими" -- а у них "добавленная стоимость" околонулевая:
https://biz.liga.net/all/all/novosti/v- ... rojat-voda
-- тогда да, остается только один вариант: переезжать в собственный дом и копать колодец и септик.


Так и поставщик тепла в Киеве монополист.
Все ваши "индивидуальные альтернативы" по факту лишь являются вариантом "копать колодец".

А вот с ЦО ситуация в корне иная: и куча домов в Киеве или с индивидуальным отоплением или с собственными котельными тому подтверждение.
Это, собственно, и есть главное признак -- "копать колодец" или "реальная альтернатива": колодец даже на один хрущ плохо масштабируется. Отключение от ЦО -- вполне доступно и кварталу/району.
_hunter
 
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