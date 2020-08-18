Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Giroi написав:Вот первых, в Киеве в домах где отсутствует счетчик считают по среднему потреблению аналогичных домов со счетчиком. Даже если не так, то по тарифу 38,55 грн за квадрат за квартиру 80 кв.м. за год набегает 18500 + 12000 грн другие платежи - имеем искомые 100 баксов в месяц в среднем. Итого "работающие на неплохой работе" зарабатывают меньше 9000 грязными каждый. Это точно неплохая работа в Киеве?
Что-то я не понял вашей "мысли". Какое отношение оплата за тепло в зимние месяцы имеет к какой-то неплохой зарплате по Киеву? Я уже писал и повторюсь - в отопительный сезон оплата тепла в кирпичной 9-тиэтажке площадью 70кв.м. в Киеве в месяц составляла 2.5-3 тыс.грн. Установлен общедомовой счетчик или украден самой обслуживающей конторой - вначале Ахметовской, теперь Кличковской не имеет значения и не влияет на счета. Из-за теплой прошлогодней зимы счета ради приличия приходили поменьше - 2-2.5 тыс. Что такое среднее потребление аналогичных домов в нормальной,но не в этой стране рассказывают в антимонопольных комитетах или в судах.
По норме 70*38,5 = 2695. Если тебе приходит каждый месяц разная сумма, то либо по счетчику считают, либо по потреблению типовых домов. Зачем приплетать амк и суды? Для красного словца? Приведенные тобой цифры полностью соответствуют тому, что я посчитал раньше. Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.
Смотрите, есть Киевводоканал - монополист. По вашей логике, сказав: - вы можете выкопать колодец или пользоваться родниками, привозя оттуда воду на машине - после чего Киевводоканал перестает быть монополистом. Это же даже звучит глупо.
А про Киевводоканал я ничего не говорил -- он таки монополист в Киеве. Но если уж считать и его цены "кровососущими" -- а у них "добавленная стоимость" околонулевая - индивидуальный тепловой пункт: http://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/itp/ -- тогда да, остается только один вариант: переезжать в собственный дом и копать колодец и септик.
Так и поставщик тепла в Киеве монополист. Все ваши "индивидуальные альтернативы" по факту лишь являются вариантом "копать колодец".
А вот с ЦО ситуация в корне иная: и куча домов в Киеве или с индивидуальным отоплением или с собственными котельными тому подтверждение. Это, собственно, и есть главное признак -- "копать колодец" или "реальная альтернатива": колодец даже на один хрущ плохо масштабируется. Отключение от ЦО -- вполне доступно и кварталу/району.
Giroi написав:Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.
можете расшифровать вашу сумму в "100 баксов в месяц в среднем за год"? а то у других киевлян почему-то получается больше в 1,5-2 раза...
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