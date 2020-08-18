Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Giroi написав:Вот первых, в Киеве в домах где отсутствует счетчик считают по среднему потреблению аналогичных домов со счетчиком. Даже если не так, то по тарифу 38,55 грн за квадрат за квартиру 80 кв.м. за год набегает 18500 + 12000 грн другие платежи - имеем искомые 100 баксов в месяц в среднем. Итого "работающие на неплохой работе" зарабатывают меньше 9000 грязными каждый. Это точно неплохая работа в Киеве?
Что-то я не понял вашей "мысли". Какое отношение оплата за тепло в зимние месяцы имеет к какой-то неплохой зарплате по Киеву? Я уже писал и повторюсь - в отопительный сезон оплата тепла в кирпичной 9-тиэтажке площадью 70кв.м. в Киеве в месяц составляла 2.5-3 тыс.грн. Установлен общедомовой счетчик или украден самой обслуживающей конторой - вначале Ахметовской, теперь Кличковской не имеет значения и не влияет на счета. Из-за теплой прошлогодней зимы счета ради приличия приходили поменьше - 2-2.5 тыс. Что такое среднее потребление аналогичных домов в нормальной,но не в этой стране рассказывают в антимонопольных комитетах или в судах.
По норме 70*38,5 = 2695. Если тебе приходит каждый месяц разная сумма, то либо по счетчику считают, либо по потреблению типовых домов. Зачем приплетать амк и суды? Для красного словца? Приведенные тобой цифры полностью соответствуют тому, что я посчитал раньше. Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.
Смотрите, есть Киевводоканал - монополист. По вашей логике, сказав: - вы можете выкопать колодец или пользоваться родниками, привозя оттуда воду на машине - после чего Киевводоканал перестает быть монополистом. Это же даже звучит глупо.
А про Киевводоканал я ничего не говорил -- он таки монополист в Киеве. Но если уж считать и его цены "кровососущими" -- а у них "добавленная стоимость" околонулевая - индивидуальный тепловой пункт: http://www.teplocom.msk.ru/catalog/bitp/itp/ -- тогда да, остается только один вариант: переезжать в собственный дом и копать колодец и септик.
Так и поставщик тепла в Киеве монополист. Все ваши "индивидуальные альтернативы" по факту лишь являются вариантом "копать колодец".
А вот с ЦО ситуация в корне иная: и куча домов в Киеве или с индивидуальным отоплением или с собственными котельными тому подтверждение. Это, собственно, и есть главное признак -- "копать колодец" или "реальная альтернатива": колодец даже на один хрущ плохо масштабируется. Отключение от ЦО -- вполне доступно и кварталу/району.
Giroi написав:Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.
можете расшифровать вашу сумму в "100 баксов в месяц в среднем за год"? а то у других киевлян почему-то получается больше в 1,5-2 раза...
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Giroi написав:Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.
можете расшифровать вашу сумму в "100 баксов в месяц в среднем за год"? а то у других киевлян почему-то получается больше в 1,5-2 раза...
Могу я расшифровать: у родителей трешка в хруще на Трое. За январь (дальше лень крутить) -- 2200 "за все", февраль -- 1950, март -- 1900. На всякий случай расшифрую и "за все": это отопление+"все счетчики"+содержание дома+"что там еще в комуналку входит".
_hunter написав:Могу я расшифровать: у родителей трешка в хруще на Трое. За январь (дальше лень крутить) -- 2200 "за все", февраль -- 1950, март -- 1900. На всякий случай расшифрую и "за все": это отопление+"все счетчики"+содержание дома+"что там еще в комуналку входит".
Если отопление центральное - то на такие цифры тяжело выйти. Так как за отопление редко когда будет меньше 1500.
Амвросий написав:наверно под коммуналкой только отопление за вычетом субсидии считает, остальные расходы не учитывает
Отопление за квартиру 70 кв. м. даже по норме 38,5 грн за кв.м. дает 2700 грн в месяц, а обычно меньше, в районе 2000. Так вот, 2700 в месяц за год дают 32400 грн. В среднем за месяц выходит 32400/12 = 1350 грн.
Тракторист написав:
Giroi написав:Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.
можете расшифровать вашу сумму в "100 баксов в месяц в среднем за год"? а то у других киевлян почему-то получается больше в 1,5-2 раза...
Да хоть в 10 раз. Нафантазировать можно что угодно. К 1350 грн отопления прибавляем 1500 грн за все остальное и выходим на сумму 100 баксов в месяц. Да, зимой выходит 150, летом 50, но в среднегодовом выражении 100. И это все посчитано з большим запасом. Чаще всего должно быть меньше процентов на 20. У кого выходит больше - это точно не стандартная ситуация с причинами которой нужно разбираться отдельно, а не обобщать.
Giroi написав:Вот первых, в Киеве в домах где отсутствует счетчик считают по среднему потреблению аналогичных домов со счетчиком. Даже если не так, то по тарифу 38,55 грн за квадрат за квартиру 80 кв.м. за год набегает 18500 + 12000 грн другие платежи - имеем искомые 100 баксов в месяц в среднем. Итого "работающие на неплохой работе" зарабатывают меньше 9000 грязными каждый. Это точно неплохая работа в Киеве?
Что-то я не понял вашей "мысли". Какое отношение оплата за тепло в зимние месяцы имеет к какой-то неплохой зарплате по Киеву? Я уже писал и повторюсь - в отопительный сезон оплата тепла в кирпичной 9-тиэтажке площадью 70кв.м. в Киеве в месяц составляла 2.5-3 тыс.грн. Установлен общедомовой счетчик или украден самой обслуживающей конторой - вначале Ахметовской, теперь Кличковской не имеет значения и не влияет на счета. Из-за теплой прошлогодней зимы счета ради приличия приходили поменьше - 2-2.5 тыс. Что такое среднее потребление аналогичных домов в нормальной,но не в этой стране рассказывают в антимонопольных комитетах или в судах.
Giroi написав:По норме 70*38,5 = 2695. Если тебе приходит каждый месяц разная сумма, то либо по счетчику считают, либо по потреблению типовых домов. Зачем приплетать амк и суды? Для красного словца?
Нет,герой,не для красного словца, а чтобы объяснили мне, строителю,знакомому с сметами и строительной теплофизикой, рассказали откуда взялась цифра 38.5. Это что, число Рейнольдса или постоянная Планка? Для этого и существуют амк и правительства чтобы объяснять своим гражданам откуда берутся такие тарифы и кто на них наживается
Giroi написав:Приведенные тобой цифры полностью соответствуют тому, что я посчитал раньше. Коммуналка на квартиру в Киеве не больше 100 баксов в месяц в среднем за год, и у семьи с двумя работающими на неплохой работе киевлянами нет проблем с коммуналкой, кроме как привычки к шаре.
Лепи это вранье кому-нибудь другому. Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают. У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора. Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100. Газ - 67 грн. Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц. Пару мобилок тянут на 220 грн. Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
А им зачем? -- я лучше их детям/внукам это расскажу: родителям нужно помогать...
shapo написав:Нет,герой,не для красного словца, а чтобы объяснили мне, строителю,знакомому с сметами и строительной теплофизикой, рассказали откуда взялась цифра 38.5. Это что, число Рейнольдса или постоянная Планка? Для этого и существуют амк и правительства чтобы объяснять своим гражданам откуда берутся такие тарифы и кто на них наживается
То есть, загуглить стоимость отопления по норме за квадратный метр строителей знакомых со сметами не учат?