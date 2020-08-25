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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 19:11

  shapo написав:Желаю чтобы твои родители и ты так и закончил свою жизнь - в украинском доме престарелых.
И если пенсов должны содержать их дети и внуки, то зачем такое государство с его налогами?
Содержать ментов которые не охраняют ни тебя, ни твоё имущество, давно платную медицину, деградирующее образование и чиновников с такими подпевалами как ты?



  _hunter написав:недождешся :)
Комуналку своих родителей -- оплачиваю я сам. Так же и своих детей воспитываю. Если у тебя как-то по другому -- пичалька (но лично твоя).

1) От сумы и тюрьмы в этой стране последние 1000 лет не рекомендуют зарекаться, так что у тебя все еще впереди. Не знаю где ты работаешь помимо этого форума,но очень немногие в стремительно меняющемся мире сейчас уверены в своем будущем.
2) Не переживай за меня . Еще недавно я был работающим пенсионером, а сын с семьей давно уехал из этого недогосударства и не вернется

  _hunter написав:А кто? -- если большую часть жизни эти пенсы за рубли работали, потом за купоны а потом вообще вчерную?.. -- "они", если "почесноку" и так слишком много получают.
А зачем такое государство -- так это к пенсам вопрос -- это государство именноо они "построили"...


Какая знакомая песня нынешних незалежников пользующихся всем что им оставили эти нехорошие пенсы - от гидро и атомных станций до дорог и городов- но клянущих совок которому они со своими "достижениями" за 30 лет и в подметки не годятся.
Бездарные мелкие воры при власти уничтожили промышленность,науку,медицину не создав ничего и превратив страну в африканскую колонию с уезжающей молодежью.
Мало того,эти совки их сильно раздражают тем что никак не вымрут и требуют каких-то там пенсий и дешевых коммуналок.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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