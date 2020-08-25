Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
А им зачем? -- я лучше их детям/внукам это расскажу: родителям нужно помогать...
Такую ситуацию как пенсы остались без детей и внуков или те сами сейчас на мели ты,как и твои то ли работодатели, то ли члены фан-клуба правительства Украины ты напрочь отметаешь. Ты бы еще предложил продать им жилье в Киеве , перебраться в село и на разницу доживать как советуют тут такие же доборохоты как ты.
shapo написав:Лепи это вранье кому-нибудь другому. Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают. У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора. Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100. Газ - 67 грн. Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц. Пару мобилок тянут на 220 грн.
Учись читать и считать. Стоимость тепла 100 баксов зимой (чаще всего меньше, но не суть), в сумме за год 600 баксов. Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка, в сумме за год имеем 600 баксов. Всего 1200 баксов за год, что дает 100 баксов в месяц.
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
Конечно, современная коммуналка - недоступная роскошь для пенсионеров. И с этим никто и никогда не спорил. Субсидии вводили именно с расчетом на пенсионеров. Но невозможность платить коммуналку пенсионерами совсем не повод спонсировать шару для всех остальных, которые способны платить рыночную цену.
shapo написав:Лепи это вранье кому-нибудь другому. Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают. У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора. Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100. Газ - 67 грн. Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц. Пару мобилок тянут на 220 грн.
Учись читать и считать. Стоимость тепла 100 баксов зимой (чаще всего меньше, но не суть), в сумме за год 600 баксов. Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка, в сумме за год имеем 600 баксов. Всего 1200 баксов за год, что дает 100 баксов в месяц.
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
Конечно, современная коммуналка - недоступная роскошь для пенсионеров. И с этим никто и никогда не спорил. Субсидии вводили именно с расчетом на пенсионеров. Но невозможность платить коммуналку пенсионерами совсем не повод спонсировать шару для всех остальных, которые способны платить рыночную цену.
Повторяю для апологетов нынешнего режима. Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот. Про субсидии узнай как их получать если один из прописанных не принесёт справки о доходах по разным причинам - от невозможности найти работу до срока окончания пребывания на бирже. А заодно расскажи как живут в нормальных странах где есть социальное жилье и на пенсию можно жить, а не существовать
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
А им зачем? -- я лучше их детям/внукам это расскажу: родителям нужно помогать...
Такую ситуацию как пенсы остались без детей и внуков или те сами сейчас на мели ты,как и твои то ли работодатели, то ли члены фан-клуба правительства Украины ты напрочь отметаешь. Ты бы еще предложил продать им жилье в Киеве , перебраться в село и на разницу доживать как советуют тут такие же доборохоты как ты.
нет конечно, но число таких "уникумов" сильно отличается от 12-ти лямов, которыми так любят "махать" свидетели секты "неподъемной комуналки". И да -- если человеку на содержание чего бы то ни было приходится брать кредиты (кредитные Яблоки/Бехи/Недвига) -- ему обычно советуют начать жить по-средствам. В село -- совсем уж радикально, но в дом престарелых -- вполне рабочий вариант -- всеравно детей/внуков нет -- общаться не с кем...
shapo написав:Лепи это вранье кому-нибудь другому. Кроме тепла которое при теплых зимах можно разбросать на год и получить 100 баксов есть еще обязательные расходы для каждой квартиры многоквартирного о которых такие "защитнички" власти как ты и еще пару местных обитателей скромно помалкивают. У меня при прописанных 3-х человек только на обслуживание дома жек берет 400 грн и еще 100 грн за вывоз мусора. Есть электричество минимум 100 грн летом и 200 зимой, а еще холодная вода и водоотведение горячей и холодной воды ( у меня бойлер) тоже минимум под 100. Газ - 67 грн. Интернет в виде wi-fi с кабельным тв,конечно, вещь необязательная, но тянет на 256 грн. в месяц. Пару мобилок тянут на 220 грн.
Учись читать и считать. Стоимость тепла 100 баксов зимой (чаще всего меньше, но не суть), в сумме за год 600 баксов. Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка, в сумме за год имеем 600 баксов. Всего 1200 баксов за год, что дает 100 баксов в месяц.
shapo написав:Теперь дорого это или нет. Если двое работают ,то можно не только такую коммуналку оплачивать, но и арендную плату без проблем платить в любом районе. Вот только в Украине 12 млн пенсионеров и многие из них живут в Киеве. Расскажи это им с пенсиями 2-4 тыс грн как это дешево обвинив почему не оформляют субсидии и не забыв спросить сколько они трятят на лекарства.
Конечно, современная коммуналка - недоступная роскошь для пенсионеров. И с этим никто и никогда не спорил. Субсидии вводили именно с расчетом на пенсионеров. Но невозможность платить коммуналку пенсионерами совсем не повод спонсировать шару для всех остальных, которые способны платить рыночную цену.
Повторяю для апологетов нынешнего режима. Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот.
Где связь? -- по числу прописанных сейчас только вывоз мусора считают -- а там цена что-то уровня $1 за человека...
shapo написав:Повторяю для апологетов нынешнего режима. Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот.
Где связь? -- по числу прописанных сейчас только вывоз мусора считают -- а там цена что-то уровня $1 за человека...
Нет, газ в многоэтажке где почти ни у кого нет счётчика и горячая и холодная вода будут раскидываться на тех у кого нет счётчиков по числу прописанных. Обслуживание дома жеком тоже по числу прописанных как и вывоз мусора
Востаннє редагувалось shapo в Пон 12 жов, 2020 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Комуналку своих родителей -- оплачиваю я сам. Так же и своих детей воспитываю. Если у тебя как-то по другому -- пичалька (но лично твоя).
А кто? -- если большую часть жизни эти пенсы за рубли работали, потом за купоны а потом вообще вчерную?.. -- "они", если "почесноку" и так слишком много получают. А зачем такое государство -- так это к пенсам вопрос -- это государство именноо они "построили"...
shapo написав:Повторяю для апологетов нынешнего режима. Помимо того что средняя цена самой экономной коммуналки разбросанной на не самую большую квартиру с небольшим числом прописанных вовсе не 100 баксов, а раза в 1,5 больше,есть только твоя лапша про "рыночную" цену там где никакого рынка нет и в помине, а есть монополии которым служит государство, а не наоборот. Про субсидии узнай как их получать если один из прописанных не принесёт справки о доходах по разным причинам - от невозможности найти работу до срока окончания пребывания на бирже. А заодно расскажи как живут в нормальных странах где есть социальное жилье и на пенсию можно жить, а не существовать
Сплошное нытье на жизнь без фактов. Я являюсь противником нынешней власти. Но не до такой же степени. Особенно понравилось сравнение с нормальными странами. Какую страну построил - такую и имеешь. Все.
Тракторист написав:
Giroi написав:Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка
а можно расшифровать эту сумму?
вот у меня получается 30 долларов за обслуживание дома и придомовой территории + 30 долларов холодная и горячая вода с канализацией + 20 долларов электроэнергия + ещё 10 на всякие мелочи...
12 грн за кв.м. обслуживание? У меня 5, например. И света много у тебя, 350 кВт*часов. Даже с древней электроплитой, правда, без кондиционера даже до 200 кВт*часов в среднем не выходит. И какие мелочи из коммуналки тянут на 10 уе в месяц? Домофон, интернет, мобильная связь, телевидение - это все услуги от которых можно отказаться. Не стоит их в коммуналку включать.
Giroi написав:Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка
а можно расшифровать эту сумму?
вот у меня получается 30 долларов за обслуживание дома и придомовой территории + 30 долларов холодная и горячая вода с канализацией + 20 долларов электроэнергия + ещё 10 на всякие мелочи...
12 грн за кв.м. обслуживание? У меня 5, например. И света много у тебя, 350 кВт*часов. Даже с древней электроплитой, правда, без кондиционера даже до 200 кВт*часов в среднем не выходит. И какие мелочи из коммуналки тянут на 10 уе в месяц? Домофон, интернет, мобильная связь, телевидение - это все услуги от которых можно отказаться. Не стоит их в коммуналку включать.
а в каком городе обслуживание по 5 грн./м2 если не секрет? в Киеве например давно уже больше 7 грн./м2 по ЖЭКам, а если вам посчастливилось проживать в ОСББ, то как правило получается 10-12 грн./м2, так как в ОСББ большая доля административных расходов по сравнению с традиционными ЖЭКами..
350-400 кВт*ч в месяц при электроплите это не так много если вы готовите дома регулярно. плита конечно не самого последнего поколения, но и не древняя - стеклокерамика...
совет отказаться от интернета вряд ли приведёт к экономии, так как тогда оплачивать коммуналку придётся в местах, где за каждую квитанцию берут коммисию 5-10 грн., а с учётом нашего идеотизма, когда за всё надо платить отдельно это может стоить 50-100 грн. в месяц. опять же как без интернета ежемесячно передавать показания счётчиков? можно конечно по телефону, но от него вы тоже предлагаете отказаться как вариант можно это делать через ЦКС, но в пешеходной досягаемости их нет, а поезка туда-обратно обходится в 16 грн. + 1,5-2 часа потеряного времени, но и тут есть проблема - из-за коронабесия туда уже более полугода проблематично попасть...
P.S. в Европе куда мы так стремимся интернет признан базовой потребностью...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...