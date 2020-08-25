Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...

Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:59

Giroi написав: Тракторист написав: Giroi написав: Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка Еще 50 баксов в месяц остальная коммуналка

а можно расшифровать эту сумму?



вот у меня получается 30 долларов за обслуживание дома и придомовой территории + 30 долларов холодная и горячая вода с канализацией + 20 долларов электроэнергия + ещё 10 на всякие мелочи... а можно расшифровать эту сумму?вот у меня получается 30 долларов за обслуживание дома и придомовой территории + 30 долларов холодная и горячая вода с канализацией + 20 долларов электроэнергия + ещё 10 на всякие мелочи...



12 грн за кв.м. обслуживание? У меня 5, например. И света много у тебя, 350 кВт*часов. Даже с древней электроплитой, правда, без кондиционера даже до 200 кВт*часов в среднем не выходит. И какие мелочи из коммуналки тянут на 10 уе в месяц?

Домофон, интернет, мобильная связь, телевидение - это все услуги от которых можно отказаться. Не стоит их в коммуналку включать.



Считаем.

Свет - 200 кВт*часов = 258 грн.

Квартплата - 5*70 = 350 грн.

Вода - 6 куб.м. холодной + 6 куб.м. горячей + водоотвод = 780 грн.

Обслуживание счетчиков - 14 грн

Вывоз мусора на 4 чел.- 145 грн

Итого - 1547 грн = 55 уе.

С газом немного дешевле. 12 грн за кв.м. обслуживание? У меня 5, например. И света много у тебя, 350 кВт*часов. Даже с древней электроплитой, правда, без кондиционера даже до 200 кВт*часов в среднем не выходит. И какие мелочи из коммуналки тянут на 10 уе в месяц?Домофон, интернет, мобильная связь, телевидение - это все услуги от которых можно отказаться. Не стоит их в коммуналку включать.Считаем.Свет - 200 кВт*часов = 258 грн.Квартплата - 5*70 = 350 грн.Вода - 6 куб.м. холодной + 6 куб.м. горячей + водоотвод = 780 грн.Обслуживание счетчиков - 14 грнВывоз мусора на 4 чел.- 145 грнИтого - 1547 грн = 55 уе.С газом немного дешевле.

а в каком городе обслуживание по 5 грн./м2 если не секрет? в Киеве например давно уже больше 7 грн./м2 по ЖЭКам, а если вам посчастливилось проживать в ОСББ, то как правило получается 10-12 грн./м2, так как в ОСББ большая доля административных расходов по сравнению с традиционными ЖЭКами..350-400 кВт*ч в месяц при электроплите это не так много если вы готовите дома регулярно. плита конечно не самого последнего поколения, но и не древняя - стеклокерамика...совет отказаться от интернета вряд ли приведёт к экономии, так как тогда оплачивать коммуналку придётся в местах, где за каждую квитанцию берут коммисию 5-10 грн., а с учётом нашего идеотизма, когда за всё надо платить отдельно это может стоить 50-100 грн. в месяц. опять же как без интернета ежемесячно передавать показания счётчиков? можно конечно по телефону, но от него вы тоже предлагаете отказатьсякак вариант можно это делать через ЦКС, но в пешеходной досягаемости их нет, а поезка туда-обратно обходится в 16 грн. + 1,5-2 часа потеряного времени, но и тут есть проблема - из-за коронабесия туда уже более полугода проблематично попасть...P.S. в Европе куда мы так стремимся интернет признан базовой потребностью...