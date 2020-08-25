Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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shapo написав:Что за дом и сколько в нем счетчиков?
счётчики газа уже есть в большинстве квартир. на сегодняшний день без квартирных счётчиков газа осталось менее 3 млн. квартир в Украине, а если бы постановы кабмина исполнялись, то ещё в 2018 году все 100% потребителей имели бы квартирные счётчики...
https://dengi.informator.ua/2019/02/19/ ... hiki-gaza/ Кабмин озвучил цифру, что на оснащение всего жилья страны индивидуальными газовыми счетчиками надо около 2,5 миллиарда гривен. Сам счетчик стоит 2500 гривен. Вопрос: в озвученной сумме заложена только стоимость самого счетчика или еще и работ на его установку? Второй вопрос: сколько фирм в каждом регионе может выполнять монтаж счетчиков, кроме операторов ГРС? От этого зависят не только темпы установки газовых счетчиков по стране, но и конечная сумма самой программы. На это ответа у КМУ пока нет.
PS Сколько квартир с газовыми плитами в Украине и Киеве если всего в Украине 17 млн.квартир?
по памяти газофицированных квартир около 9,5 млн. из которых на сегодня больше 6,5 млн. уже имеют газовые счётчики...
проблема не в фирмах по установке счётчиков, а в желании выполнять программу, которая до 2014 года исполнялась опережающими темпами, но после 2014 года газовый бизнес перешёл из разряда прибыльного в сверхприбыльный, а 100% учёт мешает воровству газа и обогащению отдельных персон на газе и это стало главным фактором саботажа правительственной программы...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
shapo написав:Где ты увидел в многоквартирных домах счетчик на газ? Про интертелком не ври - несколько лет искал такой телефон для матери, нет их, даже в Германии не нашел. В коммуналку много чего не входит, только с нищенской пенсии нужно и за это платить.
Первые 2 видел, ими слабовидящие не смогут пользоваться т.к. по размеру обычная Нокия 3310, третий похож на обычный стационарный, но тогда его не было - спрашивал у родственников и знакомых в Лейпциге и Дюссельдорфе.
_hunter написав:нужно, но мы, вроде, про комуналку говорим? -- а то сейчас "старую песню о главном можно завести": "лекарства нонче дорогие"...
Ну так и говори применительно к размерам минимальных и средних пенсий, а не в общем какая она дешевая.
_hunter написав:Ну так эта старая песня в ответ на не менее старую "вон есть же нормальные страны -- вот _вы_ сделайте _мне_ такую же". Органы-то есть, но _назначают_ в них кто?..
Для меня ничего не нужно делать, мне и не только мне давно здесь все ясно. Вина народа,конечно, есть, и, скорее всего,он скоро докажет прописную историческую истину о том, что не все нации имеют право на свое государство. Вот только ни с власти, ни с таких ее подпевал как ты это ответственности не снимает.
Уже второй выполнен в размере "обычного домашнего телефона" -- были лет 20 назад беспроводные трубки пополярны. И уже лет с 20 назад я видел CDMA-стационарники... Но то такэ...
Мы говорим о комуналке применительно к размерам средних _киевских_ зарплат. -- я подозреваю в Киеве именно таких плательщиков большинство. Каким боком тут бездетные пенсионеры на минималке затесались -- я до сих пор понять не могу.
>>> Вина народа,конечно, есть ... Так вот тут забавная штука получается: текущие что зарплаты что пенсии -- они результат (пусть и частично) вот этой вот "вины". А комуналка, как бы тут ни плакали -- вполне себе "среднеевропейская"...
_hunter написав:Мы говорим о комуналке применительно к размерам средних _киевских_ зарплат. -- я подозреваю в Киеве именно таких плательщиков большинство. Каким боком тут бездетные пенсионеры на минималке затесались -- я до сих пор понять не могу.
>>> Вина народа,конечно, есть ... Так вот тут забавная штука получается: текущие что зарплаты что пенсии -- они результат (пусть и частично) вот этой вот "вины". А комуналка, как бы тут ни плакали -- вполне себе "среднеевропейская"...
1) Я уже несколько страниц назад писал, что работающий может оплатить не только коммуналку, но и арендную плату 2) Куда делись из Киева его часть из общей 12-млн.сообщества украинских пенсионеров, в регионы пересилилась? 3) Песня старая - этовывсесамивиноваты, можно не продолжать