Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Тракторист написав: по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...
По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет. Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз. Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал