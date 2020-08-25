Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Тракторист написав: по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...
По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет. Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз. Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал
Тракторист написав: по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...
По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет. Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз. Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал
shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении. Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...