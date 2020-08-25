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Більшість киян вважають дорогу
комуналку найактуальнішою...

Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 17:59

  shapo написав:
  Тракторист написав:
по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...

По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет.
Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз.
Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал

http://m.kievvlast.com.ua/news/s-nachal ... azakievgaz

С начала 2019 года сотрудники компании “Киевгаз” бесплатно установили 6006 индивидуальных счетчиков в 10 районах Киева.


что касается КиевВодоКанала, то в тарифе была сумма только за поверку счётчиков (примерно 0,80 грн./м3)...

кстати в соответствии с решением верховного суда поставщики по прежднему должны поверять счётчики за свой счёт, а они тупо это не выполняют... - https://zib.com.ua/ru/pda/142802.html#
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:26

  Тракторист написав:
  shapo написав:
  Тракторист написав:
по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...

По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет.
Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз.
Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал

http://m.kievvlast.com.ua/news/s-nachal ... azakievgaz

С начала 2019 года сотрудники компании “Киевгаз” бесплатно установили 6006 индивидуальных счетчиков в 10 районах Киева.


100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении.
Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 18:30

  shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении.
Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства... ;)
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:14

  Тракторист написав:
  shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении.
Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства... ;)


Вы где живете, в Украине или на луне?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 23:05

  shapo написав:
  Тракторист написав:
  shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении.
Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства... ;)


Вы где живете, в Украине или на луне?

в противном случае проблема со счётчиками будет решаться ещё много лет...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:26

  Тракторист написав:
  shapo написав:
  Тракторист написав:для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства... ;)


Вы где живете, в Украине или на луне?

в противном случае проблема со счётчиками будет решаться ещё много лет...

Что мешает поставить счетчик "за свои", "податься" на компенсацию -- и точно так же "сидеть на пятой точке ровно", но уже со счетчиком? -- слишком просто/не интересно?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:46

  _hunter написав:Что мешает поставить счетчик "за свои", "податься" на компенсацию -- и точно так же "сидеть на пятой точке ровно", но уже со счетчиком? -- слишком просто/не интересно?..


С таким же успехом можно подать заявление о выделении положенной вам земли в центре Киева.
Пока газ стоит не настолько дорого чтобы счетчик окупился в разумные сроки.
Возможно, когда Киевгаз повторит Кмевводоканал который без счетчика рисует 10,5 куб.холодной и 3,5 куб горячей воды на прописанного человека, то многие поставят за свой счет.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:05

  shapo написав:
  _hunter написав:Что мешает поставить счетчик "за свои", "податься" на компенсацию -- и точно так же "сидеть на пятой точке ровно", но уже со счетчиком? -- слишком просто/не интересно?..


С таким же успехом можно подать заявление о выделении положенной вам земли в центре Киева.
Пока газ стоит не настолько дорого чтобы счетчик окупился в разумные сроки.
Возможно, когда Киевгаз повторит Кмевводоканал который без счетчика рисует 10,5 куб.холодной и 3,5 куб горячей воды на прописанного человека, то многие поставят за свой счет.

"успех" полностью равен "успеху" получения халявного счетчика.
В таком случае не понимаю нытья по-поводу "ну когда же поставят" -- если "накладные расходы" не такие уж наклАдные...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:22

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Что мешает поставить счетчик "за свои", "податься" на компенсацию -- и точно так же "сидеть на пятой точке ровно", но уже со счетчиком? -- слишком просто/не интересно?..


С таким же успехом можно подать заявление о выделении положенной вам земли в центре Киева.
Пока газ стоит не настолько дорого чтобы счетчик окупился в разумные сроки.
Возможно, когда Киевгаз повторит Кмевводоканал который без счетчика рисует 10,5 куб.холодной и 3,5 куб горячей воды на прописанного человека, то многие поставят за свой счет.

"успех" полностью равен "успеху" получения халявного счетчика.
В таком случае не понимаю нытья по-поводу "ну когда же поставят" -- если "накладные расходы" не такие уж наклАдные...

Где я ныл по этому или иному поводу?
Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 16:34

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:С таким же успехом можно подать заявление о выделении положенной вам земли в центре Киева.
Пока газ стоит не настолько дорого чтобы счетчик окупился в разумные сроки.
Возможно, когда Киевгаз повторит Кмевводоканал который без счетчика рисует 10,5 куб.холодной и 3,5 куб горячей воды на прописанного человека, то многие поставят за свой счет.

"успех" полностью равен "успеху" получения халявного счетчика.
В таком случае не понимаю нытья по-поводу "ну когда же поставят" -- если "накладные расходы" не такие уж наклАдные...

Где я ныл по этому или иному поводу?
Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все

Вот тут, например:
>>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду

Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.
_hunter
 
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  #<1 ... 78910
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