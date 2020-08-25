Більшість киян вважають дорогу комуналку найактуальнішою...
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Тракторист написав: по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...
По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет. Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз. Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал
Тракторист написав: по Киеву примеров домов с газовыми счётчиками привести не могу, так как у меня и моих знакомых электроплиты, а по области газовые счётчики в квартирах встречал в Вишнёвом, Белой Церкви, Василькове...
По селам и перешедшим на индивидуальное отопление пятиэтажкам в городках Киевской счетчики стояли еше в 90-х, причем все за свой счет. Мне интересно кому и где поставил в Киеве Киевгаз. Аналогично Кивводоканал несколько лет в тариф включал и установку и проверку счетчиков, но не знаю никого кому он это сделал
shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении. Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении. Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства...
shapo написав:100% абонентов будут обеспечены бесплатными приборами учета до 1 января 2021 года”, - говорится в сообщении. Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства...
Вы где живете, в Украине или на луне?
в противном случае проблема со счётчиками будет решаться ещё много лет...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист написав:для того чтобы в очередной раз не саботировали сроки нужно всего навсего законодательно запретить поставщикам взимать оплату без счётчика и тогда у них появится реальный стимул выполнять постанову правительства...
Вы где живете, в Украине или на луне?
в противном случае проблема со счётчиками будет решаться ещё много лет...
Что мешает поставить счетчик "за свои", "податься" на компенсацию -- и точно так же "сидеть на пятой точке ровно", но уже со счетчиком? -- слишком просто/не интересно?..
_hunter написав:Что мешает поставить счетчик "за свои", "податься" на компенсацию -- и точно так же "сидеть на пятой точке ровно", но уже со счетчиком? -- слишком просто/не интересно?..
С таким же успехом можно подать заявление о выделении положенной вам земли в центре Киева. Пока газ стоит не настолько дорого чтобы счетчик окупился в разумные сроки. Возможно, когда Киевгаз повторит Кмевводоканал который без счетчика рисует 10,5 куб.холодной и 3,5 куб горячей воды на прописанного человека, то многие поставят за свой счет.
_hunter написав:Что мешает поставить счетчик "за свои", "податься" на компенсацию -- и точно так же "сидеть на пятой точке ровно", но уже со счетчиком? -- слишком просто/не интересно?..
С таким же успехом можно подать заявление о выделении положенной вам земли в центре Киева. Пока газ стоит не настолько дорого чтобы счетчик окупился в разумные сроки. Возможно, когда Киевгаз повторит Кмевводоканал который без счетчика рисует 10,5 куб.холодной и 3,5 куб горячей воды на прописанного человека, то многие поставят за свой счет.
"успех" полностью равен "успеху" получения халявного счетчика. В таком случае не понимаю нытья по-поводу "ну когда же поставят" -- если "накладные расходы" не такие уж наклАдные...
_hunter написав:Что мешает поставить счетчик "за свои", "податься" на компенсацию -- и точно так же "сидеть на пятой точке ровно", но уже со счетчиком? -- слишком просто/не интересно?..
С таким же успехом можно подать заявление о выделении положенной вам земли в центре Киева. Пока газ стоит не настолько дорого чтобы счетчик окупился в разумные сроки. Возможно, когда Киевгаз повторит Кмевводоканал который без счетчика рисует 10,5 куб.холодной и 3,5 куб горячей воды на прописанного человека, то многие поставят за свой счет.
"успех" полностью равен "успеху" получения халявного счетчика. В таком случае не понимаю нытья по-поводу "ну когда же поставят" -- если "накладные расходы" не такие уж наклАдные...
Где я ныл по этому или иному поводу? Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все
shapo написав:С таким же успехом можно подать заявление о выделении положенной вам земли в центре Киева. Пока газ стоит не настолько дорого чтобы счетчик окупился в разумные сроки. Возможно, когда Киевгаз повторит Кмевводоканал который без счетчика рисует 10,5 куб.холодной и 3,5 куб горячей воды на прописанного человека, то многие поставят за свой счет.
"успех" полностью равен "успеху" получения халявного счетчика. В таком случае не понимаю нытья по-поводу "ну когда же поставят" -- если "накладные расходы" не такие уж наклАдные...
Где я ныл по этому или иному поводу? Я писал что у моих знакомых в многоквартирных домах с газовыми плитами нет индивидуальных счетчиков, и все
Вот тут, например: >>> Я в это число вместе с своим домом точно не попаду
Потому как если не "ныть" -- нет -- да и нет -- и говорить не о чем... -- потому как репрезентативность выборки "у нескольких знакомых счетчиков нет" стремится к нулю.