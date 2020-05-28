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Створено розумну лінзу для
відновлення нормального зору

Створено розумну лінзу для відновлення нормального зору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:33

Створено розумну лінзу для відновлення нормального зору

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники інноваційного центру Imec (Бельгія) активно займаються розробкою розумних контактних лінз.

Дивися повний текст Створено розумну лінзу для відновлення нормального зору.
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