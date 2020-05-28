Дослідники інноваційного центру Imec (Бельгія) активно займаються розробкою розумних контактних лінз.
Дивися повний текст Створено розумну лінзу для відновлення нормального зору.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 08:33
Створено розумну лінзу для відновлення нормального зору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Створено розумну лінзу для відновлення нормального зору.
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