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Голова Мінфіну оцінив імовірність дефолту України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:39
Пропонуємо до обговорення:
Про причини такої думки він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:39
Аргентина мабуть шось знає -))))
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