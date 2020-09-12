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Голова Мінфіну оцінив
імовірність дефолту України

Голова Мінфіну оцінив імовірність дефолту України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:39

Голова Мінфіну оцінив імовірність дефолту України

Пропонуємо до обговорення:
Про причини такої думки він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Дивися повний текст Голова Мінфіну оцінив імовірність дефолту України.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:39

Аргентина мабуть шось знає -))))
andrytor
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:53

Аргентина показала что и в 9-й раз дверь открыли.
p_a_l
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