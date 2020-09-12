Про причини такої думки він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Дивися повний текст Голова Мінфіну оцінив імовірність дефолту України.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:39
Голова Мінфіну оцінив імовірність дефолту України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Мінфіну оцінив імовірність дефолту України.
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:11
А хоч раз якийсь чиновник Мінфіну чи Нацбанку визнавав ймовірність дефолту? Вони ж завжди кажуть, що курс рости не буде, дефолту не буде і т.і.
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:52
"Министр финансов Украины Сергей Марченко исключил вероятность дефолта страны." - значить саме час купувати долари на всі
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