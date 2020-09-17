Кабінет Міністрів розробляє комплекс заходів, які дозволять прискорити економічне відновлення в Україні.
Дивися повний текст Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:55
Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни.
Додано: Пон 21 вер, 2020 10:55
звучит как шутка
Но когда вспоминаешь, что руководит 95 квартал
то уже не смешно :(
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