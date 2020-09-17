RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін має намір прискорити
економічне відновлення країни

Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:55

Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів розробляє комплекс заходів, які дозволять прискорити економічне відновлення в Україні.

Дивися повний текст Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90341
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:55

звучит как шутка
Но когда вспоминаешь, что руководит 95 квартал
то уже не смешно :(
mulder_vik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 05.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:01

Re: Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країн

"Для цього треба припинити тормозити"
Taras Rudko
 
Повідомлень: 378
З нами з: 03.10.08
Подякував: 149 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:05

Углубить, расширить, ускорить... Где-то я уже это слышал.
RomanTik
 
Повідомлень: 3071
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8845 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:16

"Уряд вже розробляє комплекс заходів, які дозволять прискорити економічне відновлення. Зокрема, це програми з підтримки бізнесу, приватизація державних підприємств, стимулювання споживчого попиту"...

Хм.. А шо раніше заважало це зробити?
Lady_N
 
Повідомлень: 55
З нами з: 05.07.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:39

Так чтобы ускорить экономическое восстановление..... Надо строить заводы..... Под заводы соотв обеспечивающие предприятия.... А ото фсё шо он сказал..... Это он чтобы мешки не ворочать...
svetoch-10
 
Повідомлень: 377
З нами з: 21.12.16
Подякував: 29 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Створено розумну лінзу для відновлення нормального зору
R2 » Пон 21 вер, 2020 08:33
0 48
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 08:33
R2
Названо найкращі країни для інвестицій у нерухомість –...
R2 » Суб 19 вер, 2020 12:21
3 223
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 вер, 2020 07:28
Grover
Кабмін розширив можливості е-паспорта
R2 » Чет 17 вер, 2020 17:35
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 17:37
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.