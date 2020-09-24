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Кабмін має намір прискорити
економічне відновлення країни

Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:55

Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів розробляє комплекс заходів, які дозволять прискорити економічне відновлення в Україні.

Дивися повний текст Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країни.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:55

звучит как шутка
Но когда вспоминаешь, что руководит 95 квартал
то уже не смешно :(
mulder_vik
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:01

Re: Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країн

"Для цього треба припинити тормозити"
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:05

Углубить, расширить, ускорить... Где-то я уже это слышал.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:16

"Уряд вже розробляє комплекс заходів, які дозволять прискорити економічне відновлення. Зокрема, це програми з підтримки бізнесу, приватизація державних підприємств, стимулювання споживчого попиту"...

Хм.. А шо раніше заважало це зробити?
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:39

Так чтобы ускорить экономическое восстановление..... Надо строить заводы..... Под заводы соотв обеспечивающие предприятия.... А ото фсё шо он сказал..... Это он чтобы мешки не ворочать...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:37

Re: Кабмін має намір прискорити економічне відновлення країн

mulder_vik написав:звучит как шутка
:(
скорее как угроза
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 23:09

  svetoch-10 написав:Так чтобы ускорить экономическое восстановление..... Надо строить заводы..... Под заводы соотв обеспечивающие предприятия.... А ото фсё шо он сказал..... Это он чтобы мешки не ворочать...


Начинайте строить заводы.
Dear_Sir
 
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