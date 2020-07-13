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Держслужба зайнятості назвала
найбільш затребувані...

Держслужба зайнятості назвала найбільш затребувані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:57

Держслужба зайнятості назвала найбільш затребувані...

Пропонуємо до обговорення:
У серпні ситуація з зайнятістю в Україні продовжила покращуватися.

Дивися повний текст Держслужба зайнятості назвала найбільш затребувані професії (інфографіка).
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