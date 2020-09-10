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Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 11:34
Пропонуємо до обговорення:
В умовах ринкової економіки держава не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну заробітну плату, щоб у громадян зросли доходи.
Дивися повний текст Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей зросли доходи
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Додано: Пон 21 вер, 2020 11:34
Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются
Какой то черный юмор.
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Igorten
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:05
Зеленый вообще граждан за полных лохов держит ? раз так все просто поставь минималку миллиард пусть население 5 минут порадуется. Лавры Венесуэлы не дают покоя ))))
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:28
Igorten написав:
Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются
Какой то черный юмор.
Просто решил, что словил Бога за бороду.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 13:36
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:03
Снимите налоговый хомут с работодателя, а потом добавляйте минималку. Так хотя бы честно будет.
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