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Зеленський: Держава збільшує
мінімальну зарплату, щоб у...

Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:34

Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у...

Пропонуємо до обговорення:
В умовах ринкової економіки держава не може встановлювати ціни на продукти харчування, але збільшує мінімальну заробітну плату, щоб у громадян зросли доходи.

Дивися повний текст Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у людей зросли доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 11:34

Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются
Какой то черный юмор.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:05

Зеленый вообще граждан за полных лохов держит ? раз так все просто поставь минималку миллиард пусть население 5 минут порадуется. Лавры Венесуэлы не дают покоя ))))
lsd08111982
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:28

  Igorten написав:
Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются
Какой то черный юмор.

Просто решил, что словил Бога за бороду.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:36

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:03

Снимите налоговый хомут с работодателя, а потом добавляйте минималку. Так хотя бы честно будет.
sersilver
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:10

Минималка - мышкины слезки!!!
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:16

поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.


Вот так бы и сказал, мы нагинаем налогоплательщиков дабы за их счет увеличить ЗП бюджетникам :) Коротко и честно ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:48

  lsd08111982 написав:Зеленый вообще граждан за полных лохов держит ? раз так все просто поставь минималку миллиард пусть население 5 минут порадуется. Лавры Венесуэлы не дают покоя ))))


Это точно...я уже давно понял что "зеленые" тупые, но чтобы настолько :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:23

  Igorten написав:
поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.


Вот так бы и сказал, мы нагинаем налогоплательщиков дабы за их счет увеличить ЗП бюджетникам :) Коротко и честно ;)


А бюджетникам надбавки обрезали и с этим повышением они будут получать столько же, как и раньше. Зато поднялась комуналка и цены на продукты и все остальное.. В общем, разбогатели, как обычно.. :mrgreen:
Lady_N
 
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