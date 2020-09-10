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Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:02
Можно было проще сказать, инфляция - наше все.
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boss2014
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