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Зеленський: Держава збільшує
мінімальну зарплату, щоб у...

Зеленський: Держава збільшує мінімальну зарплату, щоб у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:02

Можно было проще сказать, инфляция - наше все.
boss2014
 
Повідомлень: 80
З нами з: 06.03.14
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