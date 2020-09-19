У серпні 2020 року до продажу пропонувалися квартири в 370 житлових комплексах.
Дивися повний текст Ціни на столичну нерухомість у серпні (інфографіка).
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:09
Ціни на столичну нерухомість у серпні (інфографіка)
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Дивися повний текст Ціни на столичну нерухомість у серпні (інфографіка).
Додано: Пон 21 вер, 2020 12:09
Ничего странного. Если брать зарплату в Киеве - то собрать 30к долл многим не так и сложно. Было бы желание.Было желание отдохнуть, посидеть где-то, купить новый айфон.А за спиной ничего. Съемная квартира.
А карантин дал увидеть, что в один момент все может прекратиться. И как минимум запасной аэродром в виде однушки в спальнике должен быть. Даже потом продолжая снимать в центре, но часть аренды перекрывать сдачей той квартиры. (
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