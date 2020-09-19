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Ціни на столичну нерухомість
у серпні (інфографіка)

Ціни на столичну нерухомість у серпні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:09

Ціни на столичну нерухомість у серпні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У серпні 2020 року до продажу пропонувалися квартири в 370 житлових комплексах.

Дивися повний текст Ціни на столичну нерухомість у серпні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:09

Ничего странного. Если брать зарплату в Киеве - то собрать 30к долл многим не так и сложно. Было бы желание.Было желание отдохнуть, посидеть где-то, купить новый айфон.А за спиной ничего. Съемная квартира.
А карантин дал увидеть, что в один момент все может прекратиться. И как минимум запасной аэродром в виде однушки в спальнике должен быть. Даже потом продолжая снимать в центре, но часть аренды перекрывать сдачей той квартиры. (статья на эту тему).
RO41m
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:54

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:00

  RO41m написав:Ничего странного. Если брать зарплату в Киеве - то собрать 30к долл многим не так и сложно. Было бы желание.Было желание отдохнуть, посидеть где-то, купить новый айфон.А за спиной ничего. Съемная квартира.
А карантин дал увидеть, что в один момент все может прекратиться. И как минимум запасной аэродром в виде однушки в спальнике должен быть. Даже потом продолжая снимать в центре, но часть аренды перекрывать сдачей той квартиры. (статья на эту тему).

Если не снимать жилье и работать на хорошей работе и без семьи- то возможно за 5-6 лет. Если снимать и семья- задача нетривиальная даже при нормальной работе
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:50

Сегодня есть хорошая работа .. а завтра ее нет:))))
rytton
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