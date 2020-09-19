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Світовий банк відклав виділення
Україні першого траншу...

Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:33

Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на 350 млн доларів.

Дивися повний текст Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 12:33

И опять поборы и кредиты
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