Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на 350 млн доларів.
Дивися повний текст Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 12:33
Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу...
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Дивися повний текст Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту.
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