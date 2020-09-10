|
|
|
У МОН розповіли, скільки коштує навчання на контракті у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Вартість навчання на контракті у закладах вищої освіти України залежить від спеціальності, обсягу освітньої програми, кількості проведених занять, студентів та наукового ступеня викладачів. Найдорожчі нині ІТ-спеціальності, бюджетнішими є гуманітарні науки, але у 2021 році можливе здорожчання контрактної форми навчання для усіх галузей.
Дивися повний текст У МОН розповіли, скільки коштує навчання на контракті у ЗВО і чи зміниться ціна наступного року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90337
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:26
Нет уже обучения. ВУЗы в красных зонах стоят, как в Чернобыле.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10078
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 2206 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|