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У МОН розповіли, скільки коштує
навчання на контракті у...

У МОН розповіли, скільки коштує навчання на контракті у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:26

У МОН розповіли, скільки коштує навчання на контракті у...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість навчання на контракті у закладах вищої освіти України залежить від спеціальності, обсягу освітньої програми, кількості проведених занять, студентів та наукового ступеня викладачів. Найдорожчі нині ІТ-спеціальності, бюджетнішими є гуманітарні науки, але у 2021 році можливе здорожчання контрактної форми навчання для усіх галузей.

Дивися повний текст У МОН розповіли, скільки коштує навчання на контракті у ЗВО і чи зміниться ціна наступного року.
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Нет уже обучения. ВУЗы в красных зонах стоят, как в Чернобыле.
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