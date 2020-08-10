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SkyUp в жовтні запустить
рейси до Танзанії

SkyUp в жовтні запустить рейси до Танзанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:18

SkyUp в жовтні запустить рейси до Танзанії

Пропонуємо до обговорення:
Українська лоукост авіакомпанія SkyUp намір в наступному місяці запустити прямі рейси з Києва на острів Занзібар.

Дивися повний текст SkyUp в жовтні запустить рейси до Танзанії.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:18

интересна цена,а то сейчас совсем нереальная, 28 тыс туда-обратно с 1 пересадкой.
maksymzp88
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