Українська лоукост авіакомпанія SkyUp намір в наступному місяці запустити прямі рейси з Києва на острів Занзібар.
Дивися повний текст SkyUp в жовтні запустить рейси до Танзанії.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 14:18
SkyUp в жовтні запустить рейси до Танзанії
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Дивися повний текст SkyUp в жовтні запустить рейси до Танзанії.
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:18
интересна цена,а то сейчас совсем нереальная, 28 тыс туда-обратно с 1 пересадкой.
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