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В Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 14:59
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вперше за три роки буде підвищено акциз на тютюнові та алкогольні вироби.
Дивися повний текст В Україні піднімуть акциз на алкоголь і тютюн
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