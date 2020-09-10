Лідери Литви, Польщі і Румунії пропонують Євросоюзу розробити пакет допомоги демократичній Білорусі. У нього пропонують включити і безвізовий режим для громадян Білорусі.
Дивися повний текст В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:03
В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів
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Дивися повний текст В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів.
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