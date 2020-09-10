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В ЄС пропонують ввести
безвіз для білорусів

В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:03

В ЄС пропонують ввести безвіз для білорусів

Пропонуємо до обговорення:
Лідери Литви, Польщі і Румунії пропонують Євросоюзу розробити пакет допомоги демократичній Білорусі. У нього пропонують включити і безвізовий режим для громадян Білорусі.

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