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Українська промисловість може отримати іноземних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:38
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нове Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості має отримати на зовнішніх ринках замовлень для українських підприємств на суму не менше 1 мільярда доларів.
Дивися повний текст Українська промисловість може отримати іноземних замовлень на $1 мільярд - Шмигаль
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:38
Какая то странная рыночная экономика. Или не всех друзей пристроили, приходится министерство придумывать ;)
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Додано: Пон 21 вер, 2020 16:03
Може отримати, а може й не отримати.
Цей клоун вже створив 500тис. робочих місць в травні. Так і з замовленнями буде.
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