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Event manager в
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Event manager в спортивной сфере
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:17

Event manager в спортивной сфере

Добрый день, ищу работу Event специалист в спортивной сфере. Из последних организовывал мероприятие по кроссфиту Banda Open Games 2019. C привлчением известных спортсменов, звезд, политиков. Подробнее о событие здесь
ivanatalia926
 
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