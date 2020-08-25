RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада ухвалила виділення 150
мільйонів на реконструкцію...

Рада ухвалила виділення 150 мільйонів на реконструкцію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:33

Рада ухвалила виділення 150 мільйонів на реконструкцію...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла законопроєкт №3991 про зміни до державного бюджету у якому, зокрема, закладено виділення 150 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону "Металург" у Кривому Розі.

Дивися повний текст Рада ухвалила виділення 150 мільйонів на реконструкцію стадіону у Кривому Розі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90344
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:33

Спасибо жителям Кривбасса!
ritter
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 06.02.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Вів 25 сер, 2020 23:51
67 3530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 13:40
chumakcm1430
Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу...
R2 » Пон 21 вер, 2020 12:33
1 111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 13:16
l4567
Євросоюз: Рада має змінити закон про НАБУ якомога швидше
R2 » П'ят 18 вер, 2020 11:06
1 83
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 11:06
mulder_vik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.