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Рада ухвалила виділення 150 мільйонів на реконструкцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 вер, 2020 20:33
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада прийняла законопроєкт №3991 про зміни до державного бюджету у якому, зокрема, закладено виділення 150 мільйонів гривень на реконструкцію стадіону "Металург" у Кривому Розі.
Дивися повний текст Рада ухвалила виділення 150 мільйонів на реконструкцію стадіону у Кривому Розі
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:33
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