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В Україні почали видавати
«зелені» номери для...

В Україні почали видавати «зелені» номери для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08

В Україні почали видавати «зелені» номери для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав засновник співтовариства Electrocars Club Ukraine Геннадій Мудрицький в Facebook.

Дивися повний текст В Україні почали видавати «зелені» номери для електроавто (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08

Зачем в такие номера пихать латиницу?
Можно же просто, как в Польше, их делать с зелёным фоном и с обычными комбинациями. Так же делают и в Венгрии.
Sanyok77
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