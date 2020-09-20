Про це написав засновник співтовариства Electrocars Club Ukraine Геннадій Мудрицький в Facebook.
Дивися повний текст В Україні почали видавати «зелені» номери для електроавто (фото).
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08
В Україні почали видавати «зелені» номери для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали видавати «зелені» номери для електроавто (фото).
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08
Зачем в такие номера пихать латиницу?
Можно же просто, как в Польше, их делать с зелёным фоном и с обычными комбинациями. Так же делают и в Венгрии.
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:23
Ukrainians don't take easy ways
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Вів 22 вер, 2020 05:58
Re: В Україні почали видавати «зелені» номери для...
Можно дерево на крыше закрепить или куст на худой конец. Сразу видно - зелень.
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