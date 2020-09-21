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В Україні почали видавати
«зелені» номери для...

В Україні почали видавати «зелені» номери для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08

В Україні почали видавати «зелені» номери для...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав засновник співтовариства Electrocars Club Ukraine Геннадій Мудрицький в Facebook.

Дивися повний текст В Україні почали видавати «зелені» номери для електроавто (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08

Зачем в такие номера пихать латиницу?
Можно же просто, как в Польше, их делать с зелёным фоном и с обычными комбинациями. Так же делают и в Венгрии.
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:23

  Sanyok77 написав:Зачем в такие номера пихать латиницу?
Можно же просто, как в Польше, их делать с зелёным фоном и с обычными комбинациями. Так же делают и в Венгрии.


Ukrainians don't take easy ways 8)
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 05:58

Re: В Україні почали видавати «зелені» номери для...

Можно дерево на крыше закрепить или куст на худой конец. Сразу видно - зелень.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:29

  Sanyok77 написав:Зачем в такие номера пихать латиницу?
Можно же просто, как в Польше, их делать с зелёным фоном и с обычными комбинациями. Так же делают и в Венгрии.

Ребята, сейчас я открою вам государственную тайну: ВСЕ украинские номера состоят исключительно из латинских букв. Буквы, которых нет в латинском алфавите в номерах не используются (Б,Г,Є, Ж, З, И, Л, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я). Живите теперь с этим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:19

  airmax78 написав:
  Sanyok77 написав:Зачем в такие номера пихать латиницу?
Можно же просто, как в Польше, их делать с зелёным фоном и с обычными комбинациями. Так же делают и в Венгрии.

Ребята, сейчас я открою вам государственную тайну: ВСЕ украинские номера состоят исключительно из латинских букв. Буквы, которых нет в латинском алфавите в номерах не используются (Б,Г,Є, Ж, З, И, Л, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я). Живите теперь с этим.

Я имел ввиду вот что: если уже задали набор A B C E H I K M O P T X, то используйте уже его. Зачем добавлять чисто латинские символы типа F и Z?
Можно было сделать как с маршрутками - чисто зелёные номера.
Вот как жёлтые номера начались с 0001 АА, так и зелёные можно начать.Зображення
Sanyok77
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