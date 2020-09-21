Про це написав засновник співтовариства Electrocars Club Ukraine Геннадій Мудрицький в Facebook.
Дивися повний текст В Україні почали видавати «зелені» номери для електроавто (фото).
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Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08
В Україні почали видавати «зелені» номери для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали видавати «зелені» номери для електроавто (фото).
Додано: Пон 21 вер, 2020 21:08
Зачем в такие номера пихать латиницу?
Можно же просто, как в Польше, их делать с зелёным фоном и с обычными комбинациями. Так же делают и в Венгрии.
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:23
Ukrainians don't take easy ways
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: Вів 22 вер, 2020 05:58
Re: В Україні почали видавати «зелені» номери для...
Можно дерево на крыше закрепить или куст на худой конец. Сразу видно - зелень.
Додано: Вів 22 вер, 2020 14:29
Ребята, сейчас я открою вам государственную тайну: ВСЕ украинские номера состоят исключительно из латинских букв. Буквы, которых нет в латинском алфавите в номерах не используются (Б,Г,Є, Ж, З, И, Л, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я). Живите теперь с этим.
Додано: Сер 23 вер, 2020 00:19
Я имел ввиду вот что: если уже задали набор A B C E H I K M O P T X, то используйте уже его. Зачем добавлять чисто латинские символы типа F и Z?
Можно было сделать как с маршрутками - чисто зелёные номера.
Вот как жёлтые номера начались с 0001 АА, так и зелёные можно начать.
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