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Криклій розповів про плани
щодо будівництва доріг...

Криклій розповів про плани щодо будівництва доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:37

Криклій розповів про плани щодо будівництва доріг...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури планує у 2021 році побудувати удвічі більше доріг, ніж цього року. 

Дивися повний текст Криклій розповів про плани щодо будівництва доріг наступного року.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 23:37

Какие более четырех тысяч километров ПОСТРОЕННЫХ дорог в этом году, кому этот бред он лепит?

Более четырех тысяч километров - это ДВЕ такие дороги как от Чопа до Донецка (1556+1556 км)и еще одна как от Рени до Харькова (996 км).
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