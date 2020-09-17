Міністерство інфраструктури планує у 2021 році побудувати удвічі більше доріг, ніж цього року.
Дивися повний текст Криклій розповів про плани щодо будівництва доріг наступного року.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 23:37
Криклій розповів про плани щодо будівництва доріг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Криклій розповів про плани щодо будівництва доріг наступного року.
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:37
Какие более четырех тысяч километров ПОСТРОЕННЫХ дорог в этом году, кому этот бред он лепит?
Более четырех тысяч километров - это ДВЕ такие дороги как от Чопа до Донецка (1556+1556 км)и еще одна как от Рени до Харькова (996 км).
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