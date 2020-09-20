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Фінансист розповів, що буде з
курсом долара та інфляцією...

Фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 07:44

Фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією...

Пропонуємо до обговорення:
Зниження реального ВВП України за підсумками 2020 року становитиме 6,3%, а пік його падіння припав на другий квартал.

Дивися повний текст Фінансист розповів, що буде з курсом долара та інфляцією до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 07:44

А шо там сложного прогнозировать, доллар за 30 мы уже видели, евро к доллару 1,35 тоже. Ничего нового, рано или поздно к этому придём и ничего страшного не случиться.
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